Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan didominasi cuaca cerah berawan pada Kamis (23/7/2026). Meski demikian, hujan ringan diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Selatan.

Sementara itu, cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Adapun wilayah Jakarta Timur diprediksi berawan sepanjang hari.

Suhu udara di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara mencapai 43–85 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca terbaru, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, mengingat kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu.



(Awaludin)

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