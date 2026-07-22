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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Didominasi Cerah Berawan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (22/7/2026), secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada dini hari, sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bekasi.

Dan memasuki pagi hari, kondisi cuaca di seluruh wilayah Jabodetabek diperkirakan tetap cerah berawan hingga berawan tebal tanpa potensi hujan yang signifikan.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Meski demikian, BMKG memperkirakan terdapat potensi hujan ringan berskala lokal di sebagian wilayah Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor.

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
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