Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

El Nino Semakin Menguat, BMKG: Waspada Kekeringan hingga Karhutla Awal Agustus 2026!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |10:58 WIB
El Nino Semakin Menguat, BMKG: Waspada Kekeringan hingga Karhutla Awal Agustus 2026!
BMKG: Waspada Kekeringan hingga Karhutla Awal Agustus 2026!
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak menguatnya El Nino yang memicu meluasnya musim kemarau di Indonesia.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga angin kencang di sejumlah wilayah hingga awal Agustus 2026.

BMKG dalam laporan pemantauan Dasarian II Juli 2026 menyebutkan, bahwa hasil pemantauan pada Dasarian II Juli 2026 menunjukkan bahwa musim kemarau terus meluas dan kondisi kering semakin mendominasi wilayah Indonesia.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 72,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Curah hujan kategori rendah tercatat mencakup 92,93% wilayah, sedangkan kategori menengah sebesar 6,63% dan kategori tinggi hanya 0,45%.

“Kondisi ini juga tercermin dari sifat hujan, dimana 89,97% wilayah didominasi kategori bawah normal. Hingga periode tersebut, sebanyak 509 Zona Musim atau sekitar 72,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Okezone Selasa (28/7/2026).

BMKG juga mengungkapkan bahwa dampak musim kemarau mulai dirasakan di berbagai daerah. Dampak kondisi kering mulai terlihat dari adanya laporan kekeringan pada periode 24–27 Juli 2026 di Jawa Tengah serta kejadian kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap berkurangnya ketersediaan air, meluasnya titik panas, serta potensi kebakaran pada lahan yang mudah terbakar.

Namun demikian, hujan lebat masih berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah akibat pengaruh dinamika atmosfer. Di tengah dominasi musim kemarau, hujan lebat masih terjadi secara lokal di sejumlah wilayah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232670//angin_kencang-B3VF_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Waspadai Angin Kencang di Tangerang Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/337/3232672//kebakaran_hutan-6ug8_large.JPG
BNPB: Karhutla dan Tanah Longsor Dominasi Bencana di Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/338/3232473//cuaca-RS29_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/337/3232454//gempa-itQk_large.jpg
Gempa M5,5 Guncang Kupang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/337/3232426//kekeringan-hzcF_large.jpg
72,8% Wilayah Indonesia Kemarau, BMKG: Jateng Terkering, 80 Hari Tak Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/340/3232387//viral-ctHm_large.jpg
Kebakaran Hutan dan Lahan Landa Empat Daerah di Jatim Akibat Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement