Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,2 mengguncang barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 09.05 WIB, Sabtu (13/6/2026). Koordinat gempa berada di 5,72 Lintang Utara dan 125,50 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.2, 13-Jun-26 09:05:50 WIB, Lok:5.72 LU,125.50 BT (205 km Barat Laut PULAU KARATUNG-SULUT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 205 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 10 kilometer. Belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujar dia.

(Arief Setyadi )

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