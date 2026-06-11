Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas Gempa Dahsyat M 7,8 di Filipina Bertambah Jadi 53 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |17:25 WIB
Korban Tewas Gempa Dahsyat M 7,8 di Filipina Bertambah Jadi 53 Orang
Kerusakan akibat bencana gempabumi di Mindanao, Filipina.
A
A
A

MANILA - Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat berkekuatan M 7,8 yang melanda lepas pantai Mindanao di Filipina selatan awal pekan ini meningkat menjadi 53 orang, menurut pejabat penanggulangan bencana.

Juru bicara Biro Pemadam Kebakaran, Kepala Pemadam Kebakaran Anthony Arroyo, mengatakan pada Rabu (10/6/2026) bahwa 53 jenazah telah ditemukan sejauh ini, dengan beberapa di antaranya belum diidentifikasi, seperti dilaporkan GMA News Online.

Laporan sebelumnya menyebutkan tim penyelamat juga sedang mencari 17 orang yang hilang.

Dewan Nasional Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana mengumumkan bahwa 487 orang dilaporkan terluka, seperti dilaporkan media lokal Philstar.

Dari korban tewas yang dikonfirmasi, 33 tercatat di Wilayah 12 dan 12 di Wilayah 11, meskipun pihak berwenang mengatakan angka tersebut masih menunggu verifikasi.

Gempa bumi, yang terjadi pada Senin (8/6/2026) pukul 07.37 waktu setempat di lepas pantai provinsi Sarangani, menyebabkan kerusakan luas di beberapa bagian Mindanao, meruntuhkan bangunan, mengganggu layanan listrik dan air, dan memicu tanah longsor di beberapa daerah.

Operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi sedang berlangsung di seluruh wilayah yang terdampak, sehingga meningkatkan kemungkinan jumlah korban jiwa akan bertambah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/18/3223569//tim_sar_mencari_korban_yang_terjebak_di_reruntuhan_bangunan_sehari_setelah_gempa_besar_di_general_santos_filipina-WVe6_large.jpg
Korban Tewas Gempa M7,8 di Filipina Bertambah Menjadi 41 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223284//teuku_faisal_fathani-leUw_large.jpg
BMKG Catat Tsunami Tertinggi Capai 75 Cm Usai Gempa M7,7 di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223251//tsunami-18sg_large.jpg
Peringatan Dini Tsunami Pascagempa M7,7 di Filipina Berakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223247//tsunami-DCTw_large.jpg
Tsunami Melanda 9 Wilayah Indonesia Pascagempa M7,7 di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223220//viral-QdOA_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Guncang Mindanao Filipina, BMKG: 25 Wilayah Indonesia Terancam Tsunami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/340/3223216//gempa-i9l7_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Pusatnya di Mindanao Filipina, 12 Wilayah Indonesia Siaga Tsunami  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement