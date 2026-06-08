Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Catat Tsunami Tertinggi Capai 75 Cm Usai Gempa M7,7 di Filipina

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |13:42 WIB
BMKG Catat Tsunami Tertinggi Capai 75 Cm Usai Gempa M7,7 di Filipina
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, peringatan dini tsunami pascagempa bumi di Mindanao, Filipina telah berakhir. Gempa bumi yang terjadi pada Senin (8/6/2026), pukul 06.37 WIB ini berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menjelaskan, bahwa gempa bumi ini terjadi pada koordinat 1,25° LU; 126,27° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

"Hasil pemantauan BMKG, terjadi kenaikan tinggi muka air laut di sejumlah wilayah, di antaranya Loloda pada 07.20 WIB dengan ketinggian 0,09 m, serta pada pukul 07.27 WIB di Ulu Siau setinggi 0,18 m dan Melonguane setinggi 0,32 m," kata Faisal di Gedung MHEWS BMKG.

Selanjutnya, sensor tide gauge di Tahuna mendeteksi ketinggian air setinggi 0,3 m pada pukul 06.58 WIB, disusul wilayah Paleleh yang mencatat ketinggian 0,45 m pada pukul 07.34 WIB, serta Tanjung Sidupa yang merekam 0,32 m pada pukul 07.39 WIB. Pada pukul 07.51 WIB, alat pemantau melihat kenaikan tinggi muka air laut di Bitung setinggi 0,29 m dan Ternate setinggi 0,14 m. Sementara itu, gelombang tsunami setinggi 0,75 m menerjang wilayah Talengan pada pukul 08.20 WIB.

Sementara itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida R menjelaskan, bahwa gempabumi ini dirasakan kuat dan berdampak di sejumlah wilayah. Daerah Miangas dan Melonguane merasakan gempa bumi dengan intensitas VI MMI. Akibatnya, getaran dirasakan oleh semua penduduk sehingga menyebabkan plester dinding jatuh dan cerobong asap pada pabrik rusak.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Filipina Tsunami
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223251//tsunami-18sg_large.jpg
Peringatan Dini Tsunami Pascagempa M7,7 di Filipina Berakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223247//tsunami-DCTw_large.jpg
Tsunami Melanda 9 Wilayah Indonesia Pascagempa M7,7 di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223230//viral-ISL0_large.jpg
Gempa Besar M7,7 Mindanao Picu Tsunami di Indonesia, Begini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/340/3223224//viral-rn3U_large.jpg
Breaking News! Tsunami Terjang Sejumlah Wilayah Indonesia Usai Gempa Dahsyat M7,7 Mindanao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223220//viral-QdOA_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Guncang Mindanao Filipina, BMKG: 25 Wilayah Indonesia Terancam Tsunami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/340/3223216//gempa-i9l7_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,7 Pusatnya di Mindanao Filipina, 12 Wilayah Indonesia Siaga Tsunami  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement