Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag: Pembangunan Indonesia di Tangan Prabowo Berada di Jalur yang Tepat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |00:03 WIB
Menag: Pembangunan Indonesia di Tangan Prabowo Berada di Jalur yang Tepat
Menag Nasaruddin Umar di acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, Jakarta (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyoroti dinamika global yang terjadi belakangan ini saat memberikan sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Ia menyampaikan pembangunan Indonesia berjalan pada jalur yang tepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak-Ibu sekalian, di tengah dinamika global kita patut bersyukur karena pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat," kata Nasaruddin, Sabtu (1/8/2026).

Ia menyampaikan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjadi salah satu episentrum peradaban dunia pada masa mendatang. Hal itu didukung stabilitas ekonomi serta kondisi sosial dan politik nasional yang kondusif.

"Selain didukung stabilitas ekonomi, kehidupan sosial dan politik nasional juga lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih diliputi konflik," sambungnya.

Menurutnya, pelaksanaan Zikir dan Doa Kebangsaan menjadi bukti bahwa kerukunan merupakan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia menegaskan Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233663/zikir_kebangsaan-EVSR_large.jpg
Prabowo Batal Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan HUT Ke-81 RI di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233616/prabowo-xecM_large.jpg
Prabowo Kirim Surat Ucapan Selamat ke Presiden Peru Keiko Fujimori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233515/hasan_nasbi-Gmp7_large.jpg
Soal Londo Ireng, Hasan Nasbi: Istilah untuk Orang yang Suka Gaduh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233510/dasco-UsWH_large.jpg
Dasco Tegaskan Bakal Kaji Survei SMRC dan Indikator soal Approval Rating Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233444/prabowo-1zFM_large.jpg
Waspada Geopolitik Dunia, Prabowo: Perang Ukraina Lebih Lama dari PD I, Bisa Lampaui PD II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233402/mensesneg-PvpL_large.jpg
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Bekerja Tak Kejar Angka Survei
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement