Menag: Pembangunan Indonesia di Tangan Prabowo Berada di Jalur yang Tepat

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyoroti dinamika global yang terjadi belakangan ini saat memberikan sambutan dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Ia menyampaikan pembangunan Indonesia berjalan pada jalur yang tepat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak-Ibu sekalian, di tengah dinamika global kita patut bersyukur karena pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat," kata Nasaruddin, Sabtu (1/8/2026).

Ia menyampaikan, Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menjadi salah satu episentrum peradaban dunia pada masa mendatang. Hal itu didukung stabilitas ekonomi serta kondisi sosial dan politik nasional yang kondusif.

"Selain didukung stabilitas ekonomi, kehidupan sosial dan politik nasional juga lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih diliputi konflik," sambungnya.

Menurutnya, pelaksanaan Zikir dan Doa Kebangsaan menjadi bukti bahwa kerukunan merupakan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia menegaskan Indonesia merupakan anugerah yang harus dirawat bersama.