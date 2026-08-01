ASN Bekasi Antusias Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, Tanpa Unsur Keterpaksaan!

JAKARTA - Ribuan ASN Kementerian Agama Kabupaten Bekasi memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk mengikuti kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan, Sabtu (1/8/2026) malam. Mereka datang secara sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Salah seorang ASN, Iin (32), mengatakan dirinya datang bersama 1.044 rekan kerja. Menurutnya, seluruh peserta dari Kabupaten Bekasi sangat antusias mengikuti kegiatan keagamaan tersebut.

"Enggak ada, tidak ada sama sekali unsur keterpaksaan. Jadi, memang sudah dari hati nurani untuk mengikuti acara ini," kata Iin, Sabtu.

"Sangat antusias, ya. Memang acaranya luar biasa. Meskipun pemberitahuannya agak sedikit mendadak, alhamdulillah euforianya sangat tinggi. Kemudian ASN, di bawah Kementerian Agama sangat antusias untuk mengikuti acara ini," tambahnya.

Selain mengikuti kegiatan tersebut, Iin mengaku senang dapat bertemu dengan rekan-rekan ASN Kementerian Agama dari berbagai daerah. Menurutnya, acara itu juga menjadi ajang silaturahmi.