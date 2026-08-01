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Ribuan Orang Mulai Padati Monas, Antusias Ikuti Zikir dan Doa Kebangsaan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |18:09 WIB
Ribuan Orang Mulai Padati Monas, Antusias Ikuti Zikir dan Doa Kebangsaan
Ribuan orang padati Monas, antusias ikuti zikir dan doa kebangsaan (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Kawasan Monumen Nasional (Monas) mulai dipadati jamaah dari berbagai daerah pada Sabtu (1/8/2026) sore. Kedatangan mereka untuk mengikuti Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pantauan Okezone, sekitar pukul 17.36 WIB, ribuan orang terlihat antusias mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag). Mereka datang dengan mengenakan pakaian muslim berwarna putih.

Sebagian jamaah tampak masih bersantai dengan duduk berkumpul sebelum menuju panggung utama. Sebagian lainnya masih memadati area mushola yang disediakan panitia penyelenggara untuk menunaikan ibadah Sholat Magrib.

Acara tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 21.30 WIB. Para jamaah juga akan mengikuti Selawat Kebangsaan bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan turut menghadiri acara tersebut. Sebanyak sekitar 100 ribu jamaah dari berbagai wilayah diperkirakan hadir dalam kegiatan ini.

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