100 Ribu Masyarakat Diperkirakan Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas

JAKARTA - Kementerian Agama akan menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

Kegiatan ini diperkirakan dihadiri sekitar 100.000 masyarakat sebagai momentum doa bersama menyambut Hari Kemerdekaan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta seluruh layanan bagi masyarakat yang hadir dipastikan berjalan optimal, mulai dari fasilitas kesehatan hingga aspek pengamanan.

"Masyarakat yang hadir harus bisa mengakses fasilitas yang tersedia. Kalau ada yang sakit, harus bisa ditangani melalui pos kesehatan atau fasilitas pelayanan yang sudah disiapkan," ujar Nasaruddin Umar saat menerima laporan persiapan Zikir dan Doa Kebangsaan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Selain memastikan layanan teknis, koordinasi pengamanan dan pengelolaan kantong parkir bersama pihak kepolisian juga terus dimatangkan. Pengaturan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi peserta yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, serta perwakilan pesantren dan perguruan tinggi.

"Saya mengimbau kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, terutama yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, mari kita ramaikan Zikir dan Doa Kebangsaan bersama," katanya.