Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

100 Ribu Masyarakat Diperkirakan Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |08:35 WIB
100 Ribu Masyarakat Diperkirakan Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama akan menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (1/8/2026). 

Kegiatan ini diperkirakan dihadiri sekitar 100.000 masyarakat sebagai momentum doa bersama menyambut Hari Kemerdekaan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta seluruh layanan bagi masyarakat yang hadir dipastikan berjalan optimal, mulai dari fasilitas kesehatan hingga aspek pengamanan.

"Masyarakat yang hadir harus bisa mengakses fasilitas yang tersedia. Kalau ada yang sakit, harus bisa ditangani melalui pos kesehatan atau fasilitas pelayanan yang sudah disiapkan," ujar Nasaruddin Umar saat menerima laporan persiapan Zikir dan Doa Kebangsaan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Selain memastikan layanan teknis, koordinasi pengamanan dan pengelolaan kantong parkir bersama pihak kepolisian juga terus dimatangkan. Pengaturan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi peserta yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, serta perwakilan pesantren dan perguruan tinggi.

"Saya mengimbau kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, terutama yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, mari kita ramaikan Zikir dan Doa Kebangsaan bersama," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/338/3233533//doa_kebangsaan_hut_ke_81_ri_di_monas-U4Oc_large.jpg
Doa Kebangsaan HUT Ke-81 RI di Monas, 1.263 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233456//hut_ri-E2As_large.jpg
Bulan Kemerdekaan Dimulai, Ini Rangkaian Agenda Kenegaraan Sambut HUT Ke-81 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233396//prabowo_subianto-f4JF_large.jpg
Prabowo Akan Anugerahkan Tanda Jasa ke Sejumlah Tokoh saat HUT Ke-81 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/613/3233202//menteri_agama_nasaruddin_umar-GgQ7_large.jpg
Kemenag Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan 1 Agustus, Dihadiri Ulama hingga Tokoh Lintas Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/337/3232385//viral-NnXB_large.jpg
Jubir Otorita IKN Troy Pantouw Sibuk Persiapkan HUT ke-81 RI di Ibu Kota Nusantara Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/338/3230911//polisi_lalu_lintas-sPUB_large.jpg
Konser Akbar Monas 2026 Digelar Malam Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintas dan Kantong Parkir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement