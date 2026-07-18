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Konser Akbar Monas 2026 Digelar Malam Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintas dan Kantong Parkir

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |19:30 WIB
Konser Akbar Monas 2026 Digelar Malam Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintas dan Kantong Parkir
Polisi Lalu Lintas (foto: Okezone)
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JAKARTA - Aula Simfonia Jakarta akan menggelar Konser Akbar Monas 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026) malam. Konser yang terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya itu diperkirakan akan dihadiri ribuan pengunjung.

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di kawasan Monas.

"Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan secara situasional pada Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara–Jalan Silang Merdeka Tenggara. Untuk menghindari kepadatan lalu lintas di lokasi tersebut, pengguna jalan agar menggunakan rute alternatif," tulis Dishub DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya.

Rute alternatif

Dari arah utara

- Harmoni menuju Bundaran HI: Jalan Majapahit – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan MH Thamrin.
- Harmoni menuju Tugu Tani: Jalan Ir H Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Kesenian – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Taman Pejambon – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan MI Ridwan Rais.
- Harmoni menuju Stasiun Gambir: Jalan Majapahit – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan MH Thamrin – Jalan Kebon Sirih – Jalan MI Ridwan Rais – Jalan Medan Merdeka Timur.

Dari arah selatan

- Bundaran HI menuju Harmoni: Jalan MH Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit.
- Bundaran HI menuju Senen: Jalan MH Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Ir H Juanda – Jalan Pos – Jalan Dr Sutomo – Jalan Gunung Sahari Raya.

 

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