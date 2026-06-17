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Dishub DKI Siapkan Rekayasa Lalin saat Haul Akbar Ulama Betawi di Monas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |18:30 WIB
Dishub DKI Siapkan Rekayasa Lalin saat Haul Akbar Ulama Betawi di Monas
Dishub DKI Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas, untuk mendukung penyelenggaraan Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi 2026. Acara tersebut akan berlangsung di Monumen Nasional (Monas), pada Jumat (19/6/2026) pukul 17.00-22.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya mengerahkan 88 petugas untuk memperlancar arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas, Dishub DKI Jakarta juga menyediakan lokasi kantong parkir dan layanan transportasi umum bagi masyarakat.

"Kami telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk memastikan kegiatan berjalan lancar tanpa mengganggu mobilitas masyarakat. Petugas juga akan bersiaga di sejumlah titik untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan memberikan informasi kepada pengguna jalan," kata Budi, Rabu (17/6/2026).

Adapun lokasi kantong parkir yang telah disediakan di sekitar kawasan Monas meliputi Pelataran Parkir IRTI Monas, Stasiun Gambir, Lemhannas, Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom STO Gambir, Kementerian BUMN, Menara Danareksa, dan Gedung Indosat. Total kapasitas yang tersedia mencapai 1.840 mobil dan 3.180 sepeda motor.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara, baik untuk arus kendaraan dari arah barat (Tanah Abang) maupun utara (Kota) menuju timur (Senen).

 

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