Catat! Ini Lokasi Kantong Parkir Kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas

JAKARTA - Pihak kepolisian menyiapkan kantong parkir bagi masyarakat yang ingin menghadiri kegiatan doa dan zikir kebangsaan, dalam rangka rangkaian HUT ke-81 RI di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat hari ini.

Dilihat dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya, pihak kepolisian membagi titik-titik kantong parkir berdasarkan wilayah keberangkatan.

“Kanwil Jakarta-kantong parkir sekitar monas. Kanwil Jawa Barat-kawasan parkir JIEXPO Kemayoran (drop off dan pick up di Jalan Medan Merdeka Timur). Kanwil Banten-kantong parkir Aldiron (drop off dan pick up di Bundaran Patung Kuda),” tulisnya, Sabtu (1/8/2026).

Selain itu, ada 21 kantong parkir lainnya yang dipersiapkan. Mulai dari gedung Pertamina lama, Galeri Nasional, PLN Jakarta Pusat, Kementerian Perdagangan, Lemhanas RI, Telkom, Danareksa dan Bank Indonesia.

Kemudian, Kemenag RI, Stasiun Gambir, Masjid Istiqlal, Kantor Pos Indonesia, Lapangan Banteng, Dhanapala s/d OJK, Benyamin Sueb, JIEXPO Kemayoran, Sapta Pesona, Sepanjang APEC, Cekungan Plaza Barat, Lapangan IRTI Monas, BUMN.