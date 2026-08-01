Prabowo Dijadwalkan Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas Malam Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026) malam. Kegiatan ini diperkirakan diikuti sekitar 100 ribu peserta dari berbagai daerah.

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Dekananto Eko Purwono mengatakan, peserta yang hadir berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, hingga wilayah penyangga lainnya.

"Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan zikir dan doa kebangsaan ini akan dihadiri kurang lebih seratus ribu peserta, dari Jakarta, Jawa Barat, Banten dan wilayah penyangga lainnya," kata Dekananto saat apel pengamanan di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026).

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat negara dan tamu VIP dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut.

"Yang perlu kita garis bawahi bersama bahwa kegiatan ini akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta pejabat negara dan undangan VIP," ujarnya.