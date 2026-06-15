Jakarta Fair 2026, Dishub DKI Siapkan 6 Kantong Parkir Tampung Ribuan Kendaraan

JAKARTA – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan enam lokasi kantong parkir untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang.

Diketahui, kemacetan di Jakarta Farr berlangsung sejak sore hingga malam hari. Kemacetan disebabkan oleh membeludaknya pengunjung yang datang ke PRJ.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengaturan lalu lintas, kantong parkir, serta rute alternatif guna mengantisipasi lonjakan kendaraan selama ajang tahunan tersebut berlangsung.

“Jakarta Fair Kemayoran merupakan salah satu agenda tahunan yang selalu menarik minat masyarakat dalam jumlah besar,” ujar Budi, Minggu (14/6/2026).

“Karena itu, kami telah menyiapkan pengaturan lalu lintas, kantong-kantong parkir, serta rute alternatif guna mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan transportasi umum yang tersedia,” lanjutnya.

Sementara, untuk mendukung kelancaran kegiatan, tersedia enam kantong parkir yang berada di sekitar kawasan JIEXPO Kemayoran. Lokasi parkir tersebut berada di Blok B-7, Blok B-14, Blok C-3, Blok C-4, MGK Mall, serta area parkir di dalam kawasan JIEXPO Kemayoran.

Secara keseluruhan, kapasitas parkir yang disiapkan mencapai 4.967 kendaraan roda empat dan 5.650 kendaraan roda dua.

Dishub DKI Jakarta mengimbau pengunjung menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan dan tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi acara.