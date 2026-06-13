Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Hemat Energi, Lampu Jalan Protokol hingga Monas Dipadamkan Sejam Malam Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |15:05 WIB
Aksi Hemat Energi, Lampu Jalan Protokol hingga Monas Dipadamkan Sejam Malam Ini
Padam listrik di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memadamkan lampu di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri, termasuk monumen serta patung bersejarah di Ibu Kota, pada Sabtu (13/6/2026) malam. 

Pemadaman berlangsung pukul 20.30 hingga 21.30 WIB sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.

Sejumlah ikon Jakarta yang akan dipadamkan sementara antara lain Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan aksi ini bukan sekadar memadamkan lampu, melainkan mengajak masyarakat membangun kebiasaan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, partisipasi kolektif masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya menekan emisi karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan.

"Perubahan kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak besar. Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan hemat energi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari demi Jakarta yang lebih sehat dan nyaman untuk generasi mendatang," kata Dudi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Dudi menjelaskan, aksi pemadaman lampu ini mengacu pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224081//listrik_pln-o1Wg_large.jpg
PLN Minta Maaf soal Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/320/3224058//bahlil-bC3D_large.jpg
Bahlil soal Pemadaman Listrik: Tak Benar Batu Bara Langka tapi Masalah Mesin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3224005//diskon_listrik-yScn_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026, Ini Syarat dan Cara Dapatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/338/3223922//lingkungan_hidup-K8cI_large.jpg
Hari Lingkungan Hidup, Lampu di Sejumlah Kawasan Jakarta Akan Dipadamkan Selama 1 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223875//psel-CTsS_large.png
3 Proyek Sampah Jadi Listrik Danantara Jadi PSN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223863//listrik-Lflk_large.jpg
Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik 50 Persen PLN hingga 23 Juni 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement