Aksi Hemat Energi, Lampu Jalan Protokol hingga Monas Dipadamkan Sejam Malam Ini

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memadamkan lampu di sejumlah ruas jalan protokol dan arteri, termasuk monumen serta patung bersejarah di Ibu Kota, pada Sabtu (13/6/2026) malam.

Pemadaman berlangsung pukul 20.30 hingga 21.30 WIB sebagai bagian dari Aksi Hemat Energi dan Pengurangan Emisi Karbon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026.

Sejumlah ikon Jakarta yang akan dipadamkan sementara antara lain Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan aksi ini bukan sekadar memadamkan lampu, melainkan mengajak masyarakat membangun kebiasaan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, partisipasi kolektif masyarakat menjadi kunci penting dalam upaya menekan emisi karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan.

"Perubahan kecil yang dilakukan bersama dapat memberikan dampak besar. Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan hemat energi sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari demi Jakarta yang lebih sehat dan nyaman untuk generasi mendatang," kata Dudi dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Dudi menjelaskan, aksi pemadaman lampu ini mengacu pada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon.