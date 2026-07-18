389 Personel Polisi Amankan Konser Akbar Monas 2026 Malam Ini

JAKARTA - Sebanyak 389 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Konser Akbar Monas 2026, yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, personel yang bertugas merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir.

"Sebanyak 389 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir," kata Erlyn saat dikonfirmasi.