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389 Personel Polisi Amankan Konser Akbar Monas 2026 Malam Ini

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |18:23 WIB
389 Personel Polisi Amankan Konser Akbar Monas 2026 Malam Ini
Konser Akbar Monas 2026 (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 389 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Konser Akbar Monas 2026, yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, personel yang bertugas merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir.

"Sebanyak 389 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir," kata Erlyn saat dikonfirmasi.

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Topik Artikel :
Polri Konser Akbar Konser Monas
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