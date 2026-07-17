Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Berkelakar: Kalau Jenderal-Jenderal Bertanding, Saya Jadi Wasit!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |19:04 WIB
Prabowo Berkelakar: Kalau Jenderal-Jenderal Bertanding, Saya Jadi Wasit!
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkelakar dirinya akan menjadi wasit jika digelar pertandingan di antara para jenderal. Candaan itu disampaikan usai memuji prestasi prajurit Indonesia yang berkali-kali menorehkan kemenangan dalam berbagai kompetisi menembak internasional menggunakan senjata produksi dalam negeri.

Momen tersebut terjadi saat Prabowo menghadiri Panen Raya TNI Terintegrasi yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Indonesia dari Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Prabowo mengatakan, kemampuan prajurit Indonesia telah mendapat pengakuan dunia. Menurutnya, tim Indonesia mampu menjuarai kompetisi menembak internasional hingga 12 kali berturut-turut menggunakan senjata buatan dalam negeri.

"Senjata kita sudah diakui dunia. Kita menang pertandingan nembak berapa belas kali? Berapa? Bener 12 kali? Kayaknya lebih deh, ha? Oh, Australia 12 kali. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Tapi yang ini menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka, yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka, teknik-tekniknya mereka, tapi kita menang 12 kali pakai senjata buatan anak-anak Indonesia! Senapan serbu dari kita, pistol dari kita, SO dari kita," ujar Prabowo.

Namun, kata Prabowo, kemenangan tersebut membuat negara-negara peserta terkejut karena Indonesia sebelumnya dipandang sebelah mata.

"Saudara-saudara, saya dengar begitu kita menang mereka kaget, 'Indonesia kah?'. Dianggap remeh. Hadir di situ militer-militer terbaik di dunia, tentara Amerika, Marinir, Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230747//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-T0JI_large.jpg
Polisi Tegaskan Penetapan Tersangka Febrie Adriansyah dan Don Ritto Sudah Sesuai Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230720//barang_bukti_kasus_dugaan_tppu_batubara-i4Mc_large.jpg
Polisi Pastikan Emas 74 Kg dari Rumah Eks Jampidsus Febrie Asli, Berkadar 23 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230689//prabowo-3K25_large.jpg
Bertolak ke Malang, Prabowo Panen Raya Serentak Tebu-Kedelai di 43 Titik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230676//kadiv_humas_polri_irjen_isir-z7XW_large.jpeg
Menteri Pigai Soal Sertifikasi HAM untuk Naik Pangkat, Ini Penjelasan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230614//prabowo-7eYX_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Indonesia Tidak Bodoh, Naif atau Penakut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/320/3230561//prabowo_subianto-hB4b_large.jpg
Penantian 28 Tahun Proyek Gas Abadi Masela Terwujud di Era Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement