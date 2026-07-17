Prabowo Berkelakar: Kalau Jenderal-Jenderal Bertanding, Saya Jadi Wasit!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berkelakar dirinya akan menjadi wasit jika digelar pertandingan di antara para jenderal. Candaan itu disampaikan usai memuji prestasi prajurit Indonesia yang berkali-kali menorehkan kemenangan dalam berbagai kompetisi menembak internasional menggunakan senjata produksi dalam negeri.

Momen tersebut terjadi saat Prabowo menghadiri Panen Raya TNI Terintegrasi yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Indonesia dari Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Prabowo mengatakan, kemampuan prajurit Indonesia telah mendapat pengakuan dunia. Menurutnya, tim Indonesia mampu menjuarai kompetisi menembak internasional hingga 12 kali berturut-turut menggunakan senjata buatan dalam negeri.

"Senjata kita sudah diakui dunia. Kita menang pertandingan nembak berapa belas kali? Berapa? Bener 12 kali? Kayaknya lebih deh, ha? Oh, Australia 12 kali. Ada ASEAN kan dan sebagainya. Tapi yang ini menang 12 kali berturut-turut dalam pertandingan mereka, yang bikin peraturan mereka, wasitnya mereka, teknik-tekniknya mereka, tapi kita menang 12 kali pakai senjata buatan anak-anak Indonesia! Senapan serbu dari kita, pistol dari kita, SO dari kita," ujar Prabowo.

Namun, kata Prabowo, kemenangan tersebut membuat negara-negara peserta terkejut karena Indonesia sebelumnya dipandang sebelah mata.

"Saudara-saudara, saya dengar begitu kita menang mereka kaget, 'Indonesia kah?'. Dianggap remeh. Hadir di situ militer-militer terbaik di dunia, tentara Amerika, Marinir, Australia, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand," katanya.