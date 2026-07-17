Bertolak ke Malang, Prabowo Panen Raya Serentak Tebu-Kedelai di 43 Titik Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Malang, Jawa Timur, pada Jumat (17/7/2026). Di Kabupaten Malang, Presiden dijadwalkan memimpin panen raya serentak sebagai bagian dari sinergitas TNI dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

“Bapak Presiden Prabowo akan memimpin panen raya serentak tebu, padi, dan kedelai yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional,” ujar Seskab Teddy.

Setibanya di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung menuju lokasi panen raya yang terintegrasi secara nasional. Kegiatan tersebut meliputi panen tebu yang didampingi TNI Angkatan Udara di delapan titik lokasi, panen padi oleh TNI Angkatan Darat di 31 titik lokasi, serta panen kedelai oleh TNI Angkatan Laut di empat lokasi.

Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga akan meninjau sejumlah stan yang menampilkan program-program unggulan TNI serta berbagai inisiatif hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan industri nasional.