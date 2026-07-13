Intip Koleksi Buku Prabowo di Perpustakaan Pribadi, dari Sejarah Perang hingga Filsafat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memiliki ribuan koleksi buku yang memenuhi perpustakaan pribadinya di Hambalang, Jawa Barat. Bahkan, koleksi buku yang dimiliki Prabowo mulai dari sejarah perang, filsafat, politik, ekonomi, hingga kuliner dunia.

Deretan buku itu disebut menjadi sumber inspirasi lahirnya berbagai gagasan dan pengambilan keputusan Prabowo sebagai Presiden. Ribuan koleksi buku yang berada di perpustakaan pribadi Prabowo itu dibagikan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (13/7/2026).

"Ada banyak cara mengenal seorang pemimpin. Sebagian melihat pidato dan kebijakannya. Namun, ada cara yang sering lebih dalam dan bermakna: melihat dan membaca buku-buku yang ia baca," kata Dirgayuza.

Dirgayuza mengungkapkan di Hambalang berdiri perpustakaan pribadi Prabowo yang terdiri atas dua lantai. Di ruangan inilah Prabowo bekerja, menerima tamu negara, berdiskusi dengan para menteri, membaca, menyusun gagasan, hingga makan siang dan malam. "Perpustakaan ini menjadi kantor, ruang rapat, sekaligus pusat intelektual kediamannya yang ia sebut Padepokan Garuda Yaksa," ujarnya.

Dirgayuza juga menceritakan kecintaan Prabowo terhadap buku telah terlihat nyata sejak 1968, ketika bersekolah di American School in London. Walau ia satu-satunya murid berkulit cokelat, ia dipercaya menjadi ketua tim debat, kapten tim sepak bola, dan editor majalah dinding—cerminan kemampuan berpikir, memimpin, dan berkomunikasi yang terus berkembang hingga kini.