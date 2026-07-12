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Prabowo: Semua Partai Banyak Patriot, Banyak Bajingannya Juga!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |19:53 WIB
Prabowo: Semua Partai Banyak Patriot, Banyak Bajingannya Juga!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberagaman orang-orang yang berada di dalam setiap partai politik. Menurutnya, setiap partai pasti memiliki individu dengan karakter yang berbeda, baik maupun buruk.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026). Prabowo menegaskan, perbedaan pilihan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bermusuhan.

“Untuk apa kita bertikai? Kita ini satu keluarga, apa pun latar belakang kita, apa pun suku kita, apa pun latar belakang kita, apa pun partai kita,” kata Prabowo.

“Semua partai banyak patriot, dan semua partai banyak bajingannya juga,” sambungnya.

Pernyataan tersebut langsung disambut tawa dan tepuk tangan dari para peserta yang hadir. Prabowo kemudian melontarkan candaan dengan menanyakan apakah seorang presiden diperbolehkan menggunakan kata “bajingan”.

“Presiden boleh ngomong bajingan, boleh enggak? Boleh? Nah, aku enggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan ini gimana? Boleh enggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan,” seloroh Prabowo.

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