Meski Kalah Pilpres Terus, Prabowo Merasa Gerakan Koperasi Tetap Bersamanya

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang digelar di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026). Ia menyampaikan apresiasi terhadap gerakan koperasi yang menurutnya memiliki kedekatan tersendiri dalam perjalanan hidupnya hingga merasa menjadi bagian dari keluarga besar koperasi.

“Sesungguhnya saudara-saudara, karena saya ini merasa di kalangan keluarga sendiri, koperasi itu memang saya merasa adalah keluarga saya. Walaupun saya kalah presiden berapa kali, saya merasa gerakan koperasi berada bersama saya,” ujarnya.

Prabowo mengatakan, meski beberapa kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres), dukungan dari gerakan koperasi tetap dirasakannya. Menurutnya, hubungan tersebut membuat dirinya merasa memiliki ikatan kuat dengan insan koperasi di Indonesia.

Sebelum menyampaikan hal itu, Prabowo juga mengucapkan selamat memperingati Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan koperasi Indonesia. “Selamat memperingati Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan Koperasi Indonesia, di mana pun engkau berada,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, sejak awal menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia, dirinya berkomitmen untuk bekerja dan berjuang sekuat tenaga demi mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita belum berhasil, tapi kita terus berjuang untuk rakyat Indonesia. Dan akhirnya lah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia dan mandat itu akan saya jalankan sekuat tenaga saya untuk, saya akan berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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