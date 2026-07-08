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Naik Helikopter, Prabowo dan PM Modi Melihat Pesona Candi Prambanan dari Udara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |11:59 WIB
Naik Helikopter, Prabowo dan PM Modi Melihat Pesona Candi Prambanan dari Udara
Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi di Prambanan (Foto: Binti M/Okezone)
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SLEMAN - Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi meninjau kawasan Candi Prambanan dari udara menggunakan Helikopter Kepresidenan sebelum meresmikan proyek konservasi dan restorasi kompleks candi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (8/7/2026).

Pantauan Okezone, kedua pemimpin negara mengelilingi kawasan Prambanan dengan pengawalan udara untuk melihat langsung kondisi situs warisan dunia UNESCO tersebut. Helikopter yang membawa Presiden Prabowo dan PM Modi tampak berkeliling di atas kawasan Candi Prambanan sebanyak dua kali.

Di kawasan yang merupakan situs warisan dunia tersebut, Presiden Prabowo dan PM Modi akan melakukan peninjauan sejumlah area di Kompleks Candi Prambanan. Selain itu, Presiden Prabowo dan PM Modi juga dijadwalkan menyaksikan penunjukan plakat kerja sama konservasi warisan budaya Indonesia-India untuk Candi Prambanan. 

Agenda tersebut menjadi simbol penguatan kerja sama kebudayaan kedua negara yang memiliki keterikatan sejarah dan peradaban sejak berabad-abad lalu.

Kunjungan ke Candi Prambanan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan PM Modi ke Indonesia. Melalui agenda tersebut, Indonesia dan India tidak hanya memperkuat hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, dan strategis, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya kerja sama kebudayaan sebagai jembatan persahabatan kedua bangsa.

(Arief Setyadi )

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