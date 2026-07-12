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Prabowo Komitmen Berantas Korupsi, Pemuda Muhammadiyah: Terima Kasih!

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |14:49 WIB
Prabowo Komitmen Berantas Korupsi, Pemuda Muhammadiyah: Terima Kasih!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto. Komitmen Prabowo dalam mengawal pemberantasan korupsi patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan penegakan hukum yang objektif. 

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas atensi dan komitmennya dalam mengawal pemberantasan korupsi. Kepemimpinan yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara objektif merupakan pesan kuat bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, dikutip Minggu (12/7/2026).

Menurutnya, sikap tersebut harus menjadi dorongan bagi seluruh aparat penegak hukum agar menjalankan tugas secara profesional tanpa rasa takut maupun intervensi dari pihak mana pun. Hal itu ditegaskan menyusul terkuaknya tiga kasus dugaan korupsi, salah satunya tata kelola batu bara PT PLN (Persero) dan pencucian uang yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Ketika ada kemauan politik yang kuat untuk menegakkan hukum, institusi penegak hukum akan memiliki ruang untuk bekerja sesuai konstitusi. Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh proses hukum berjalan hingga tuntas, transparan, akuntabel, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, PP Pemuda Muhammadiyah menyatakan dukungan moral kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun institusi penegak hukum lainnya, agar tetap bekerja secara profesional, independen, berani, dan bebas dari segala bentuk intervensi dalam menangani perkara korupsi.

Organisasi kepemudaan tersebut juga mengajak masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dengan menghormati setiap tahapan proses hukum. Masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak melakukan intimidasi terhadap aparat maupun pihak yang sedang menjalani proses hukum, serta bersama-sama mengawal tegaknya keadilan.

Di sisi lain, Pemuda Muhammadiyah mengingatkan setiap penanganan perkara wajib menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Setiap orang yang menjalani proses hukum tetap memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sedangkan penentuan bersalah atau tidaknya seseorang hanya dapat diputuskan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

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