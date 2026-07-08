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Kunjungi Prambanan, Prabowo Pamer Mahakarya Peradaban Dunia ke PM Modi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |13:29 WIB
Kunjungi Prambanan, Prabowo Pamer Mahakarya Peradaban Dunia ke PM Modi
Presiden Prabowo Subianto dan PM Modi (Foto: Binti M/Okezone)
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SLEMAN - Presiden Prabowo Subianto memamerkan mahakarya peradaban dunia kepada Perdana Menteri (PM) Narendra Modi saat mengunjungi Candi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (8/7/2026).

"Hari ini saya berkesempatan mendampingi Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, mengunjungi Candi Prambanan. Salah satu mahakarya peradaban dunia, sekaligus warisan budaya yang menjadi kebanggaan, tidak hanya bangsa Indonesia, tapi juga kebanggaan dunia," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, kunjungan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Pasalnya, kata Prabowo, Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat akan kuatnya hubungan peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari seribu tahun.

Hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, dan pertahanan, tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan saling menghormati antara sesama.

"Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini. Candi Prambanan bukan hanya sekadar bangunan sejarah. Ia adalah simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan kemanusiaan," ujarnya.

Candi Prambanan, kata Prabowo, juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan India karena kisah Ramayana yang terukir di dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa.

"Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk membangun masa depan bersama," paparnya.

(Arief Setyadi )

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