Prabowo dan PM Modi Disambut Tari Klasik Rama Shinta di Prambanan

SLEMAN - Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi tiba di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (8/7/2026). Kedatangan Prabowo dan Modi untuk meresmikan proyek konservasi dan restorasi kawasan Candi Prambanan.

Pantauan Okezone, keduanya kemudian menaiki buggy car bersama menuju area utama candi dengan didampingi rombongan terbatas. Setibanya di lokasi, Prabowo dan Modi disambut pertunjukan seni tradisional Rama Shinta yang dibawakan oleh empat penari anak dengan tari klasik gaya Yogyakarta.

Potongan tarian tersebut menampilkan tokoh-tokoh pewayangan dari epos Ramayana yang selaras dengan relief Candi Prambanan, yang mengisahkan cerita besar Ramayana yang berasal dari India.

Tokoh yang ditampilkan adalah Prabu Ramawijaya, Dewi Shinta, Raden Lesmana (adik Prabu Ramawijaya yang selalu setia mendampingi kakaknya), dan Raden Wibisana yang membantu Prabu Ramawijaya memenangkan peperangan melawan Prabu Rahwana dari Negara Alengka.

Agenda dilanjutkan dengan peninjauan panel proyek konservasi dan restorasi, kemudian prosesi peresmian melalui pembukaan selubung plakat di area concourse Candi Prambanan.

Kedua pemimpin juga mengunjungi Candi Nandi dan memperoleh penjelasan mengenai sejarah Candi Siwa. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, PM Modi turut mengikuti doa Shinta Pooja di Candi Siwa sebagai bagian dari penghormatan terhadap nilai sejarah dan budaya yang melekat pada kompleks candi yang telah berusia lebih dari 1000 tahun.

Peresmian proyek ini menjadi tindak lanjut komitmen kerja sama Indonesia dan India dalam pelestarian Candi Prambanan. Fokus kerja sama diarahkan pada revitalisasi ratusan Candi Perwara yang mengelilingi tiga candi utama di kompleks Prambanan yang berstatus sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 1991.

(Arief Setyadi )

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