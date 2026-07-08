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Prabowo Cerita di Depan Modi, Mengaku Punya DNA India

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |07:36 WIB
Prabowo Cerita di Depan Modi, Mengaku Punya DNA India
Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menceritakan pernah menjalani tes genetik yang hasilnya menunjukkan dirinya memiliki DNA India. Cerita tersebut disampaikan Prabowo di hadapan Perdana Menteri India Narendra Modi saat menghadiri acara Indian Community Reception yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Selasa 7 Juli 2026 malam.

Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menjalani tes sekuensing genom atau tes DNA sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke India pada awal 2025.

"Sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke India, saya menjalani tes sekuensing genom atau tes DNA. Setelah diperiksa, saya menemukan bahwa saya memiliki DNA India. Tidak, sungguh, ini benar," kata Prabowo.

Pernyataan itu langsung disambut tawa dan tepuk tangan para tamu yang hadir. Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa hasil tes tersebut mungkin menjadi alasan dirinya selalu terbawa suasana saat mendengar musik India.

"Karena itulah saya merasa setiap kali mendengar musik, terutama musik India, tubuh saya selalu ingin ikut bergerak," ujarnya.

 

      
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