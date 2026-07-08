Prabowo dan Modi Resmikan Proyek Konservasi Candi Prambanan Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi, dijadwalkan meresmikan proyek konservasi dan restorasi Candi Prambanan di Yogyakarta, Rabu (8/7/2026). Peresmian tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan kerja sama budaya antara Indonesia dan India.

Prabowo menyampaikan bahwa kedua negara menyambut baik pelaksanaan restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO.

"Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO," kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan Indonesia dan India sepakat menetapkan periode 2026–2027 sebagai Tahun Tagore-Dewantara untuk memperkuat diplomasi budaya dan kerja sama di bidang pendidikan.

"Kami juga menyambut baik penetapan tahun 2026–2027 sebagai Tahun Tagore-Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India," ujarnya.