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Restorasi Candi Prambanan Perkuat Warisan Indonesia-India yang Terjalin 1.200 Tahun

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |04:03 WIB
Restorasi Candi Prambanan Perkuat Warisan Indonesia-India yang Terjalin 1.200 Tahun
Presiden Prabowo Subianto dan PM India Narendra Modi (Foto: Binti M/Okezone)
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SLEMAN - Indonesia dan India memperkuat kemitraan di bidang pelestarian warisan budaya melalui konservasi Candi Prambanan. Perdana Menteri (PM) Republik India Narendra Modi menegaskan, Kompleks Candi Prambanan merupakan simbol warisan budaya yang telah menghubungkan Indonesia dan India selama lebih dari satu milenium.

Hal tersebut disampaikan PM Modi dalam sambutannya di Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bersama Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (8/7/2026).

"Ini adalah tempat yang menampilkan warisan budaya bersama antara kedua negara kita. Saya juga sangat beruntung bersama sahabat saya (Presiden Prabowo) untuk memulai proses restorasi kompleks candi yang megah ini. Terima kasih banyak atas kesempatan ini," ucap Modi.

Modi mengatakan, kekayaan budaya Indonesia mengingatkannya pada warisan budaya yang dimiliki India. Modi menilai kesamaan tersebut menjadi perekat hubungan kedua bangsa yang telah terjalin selama lebih dari 1.200 tahun.

"Warisan budaya bangsa ini mengingatkan kita pada keharuman warisan budaya yang kita miliki di India. Dan warisan budaya inilah yang menyatukan kedua negara kita. Dan selama lebih dari 1.200 tahun, masyarakat negeri ini telah melestarikan warisan budaya ini dengan komitmen, ketekunan, dan pengabdian," ujarnya.

Modi mengungkapkan, dirinya berkomitmen bersama Presiden Prabowo untuk menuntaskan restorasi Candi Prambanan sebelum 2029. PM Modi pun menyatakan akan kembali berkunjung ke Indonesia untuk meresmikan kompleks candi tersebut setelah proses restorasi selesai.

"Di hadapan Anda semua, izinkan saya menegaskan kembali janji saya dengan upaya bersama kita. Kita akan menyelesaikan pekerjaan ini sebelum tahun 2029 dan bersama-sama kita akan merayakan restorasi dan peresmiannya sebagai sebuah festival besar," ucapnya.

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