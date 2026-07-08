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Prabowo Antar Langsung Kepulangan PM Modi, Momen Pelukan Hangat di Bandara YIA

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |15:11 WIB
Prabowo Antar Langsung Kepulangan PM Modi, Momen Pelukan Hangat di Bandara YIA
Prabowo memberikan pelukan hangat kepada PM India Narendra Modi (Foto: dok ist)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan pelukan hangat kepada Perdana Menteri India Narendra Modi, saat mengantar langsung kepulangan PM Modi di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo dan PM Modi tiba di Bandara YIA sekitar pukul 13.30 WIB. Setelah turun dari kendaraan masing-masing, keduanya berjalan melewati barisan jajar kehormatan yang telah bersiap menyambut.

Di bawah tangga pesawat, PM Modi tampak memeluk hangat Prabowo seraya berpamitan. Ia juga menyampaikan salam namaste kepada Presiden Prabowo.

Sesaat sebelum memasuki pesawat, PM Modi kembali menoleh ke arah Prabowo untuk memberikan salam perpisahan. Prabowo membalas dengan memberikan salam hormat dan namaste.

PM Modi diketahui telah berada di Indonesia selama tiga hari. Pada Selasa (7/7/2026), ia disambut Presiden Prabowo di Istana Merdeka dalam rangka kunjungan kenegaraan. Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin turut menyaksikan penandatanganan 16 kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan India.

 

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