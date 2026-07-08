Momen Prabowo dan Modi Resmikan Kerja Sama Indonesia-India untuk Konservasi Candi Prambanan

SLEMAN - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi meresmikan kerja sama antara Indonesia dan India untuk melakukan konservasi atau pemugaran bagi Candi Prambanan di Yogyakarta.

Peresmian dilakukan usai Prabowo dan Modi berkeliling Candi Prambanan dengan menggunakan mobil buggy. Sementara, Modi menyempatkan diri untuk berdoa di Candi Prambanan di sela-sela peninjauannya.

Selanjutnya, Prabowo dan Modi bersama-sama membuka batu peresmian bertuliskan 'Indonesia-India Collaborative Cultural Heritage Conservation For Prambanan Temple'. Keduanya pun berjabat tangan.

Prabowo mengatakan, dirinya berharap kunjungan Modi ini dapat mempererat persahabatan rakyat Indonesia dan India. "Budaya adalah jembatan yang mampu memperkuat antar bangsa," ujar Prabowo di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/7/2026).

Prabowo mengatakan, dirinya turut menyambut baik kesepakatan konservasi Candi Prambanan dengan India. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Modi yang bersedia melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia selama 3 hari

"Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India," jelasnya.

"Atas nama pemerintah, dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PM Narendra Modi atas kunjungan kenegaraan di Indonesia kali ini selama 3 hari. Semoga persahabatan Indonesia dan India semakin erat, serta saling mengutuhkan bagi kedua negara. Terima kasih," imbuh Prabowo.

Prabowo mengatakan fondasi hubungan kedua negara tidak hanya dibangun melalui kerja sama di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan, melainkan juga bertumpu pada ikatan budaya dan nilai-nilai bersama.

"Hubungan kedua bangsa tidak dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi dan pertahanan tapi juga berakar kuat pada nilai budaya, ilmu pengetahuan dan saling menghormati antara sesama. Jejak sejarah tersebut masih kita lihat dan kita rasakan hingga hari ini," tuturnya.