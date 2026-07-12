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Misteri Keberadaan Febrie Adriansyah Usai Dijadikan Tersangka Korupsi, Kenapa Belum Ditahan?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |10:05 WIB
Misteri Keberadaan Febrie Adriansyah Usai Dijadikan Tersangka Korupsi, Kenapa Belum Ditahan?
Misteri Keberadaan Febrie Adriansyah Usai Dijadikan Tersangka Korupsi
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JAKARTA - Kortas Tipidkor Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU. Namun hingga kini, Febrie belum dilakukan penahanan.

“Kan infonya sudah dijadikan tersangka oleh Kakortas. Belum, belum dilakukan penahanan kan informasinya,” kata Plt Jampidsus Rudi Margono dikutip Minggu (12/7/2026).

Rudi mengaku, dirinya belum mengetahui secara pasti lokasi keberadaan Febrie saat ini. Dia juga menyatakan belum menerima informasi mengenai apakah ada pengawalan khusus dari pihak Kejaksaan terhadap Febrie.

“Saya belum tahu (posisi Febrie), karena ini kan kita masih sibuk ini tadi. Saya belum ada informasi itu (pengawalan)," pungkasnya.

Sekadar informasi, mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Status hukum Febrie diumumkan pada Sabtu (11/7).

Febrie ditetapkan tersangka bersama satu pihak swasta berinisial DR. Belum diungkap siapa DR yang dimaksud.

 

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