Prabowo: Pemimpin yang Anjurkan Bakar-Bakar Itu Pengkhianat

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan perbedaan pilihan politik dan partai di Indonesia merupakan hal yang wajar. Namun, Prabowo menyinggung pihak yang menganjurkan gerakan "bakar-bakar" di republik ini.

“Percayalah, mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda, tidak ada masalah, berbeda partai tidak ada masalah,” kata Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026).

Prabowo mengatakan, pihak yang memenangkan kontestasi harus didukung oleh semua pihak. Ia meminta agar pihak yang kalah tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan bangsa, termasuk mengajak gerakan "bakar-bakar".

“Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik, nggak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Jangan kalah mau bakar-bakar, bangsa apa itu. Pemimpin yang menganjurkan bakar-bakar di republik ini, itu pemimpin pengkhianat saudara-saudara,” ujarnya.

Prabowo meyakini setiap tindakan memiliki konsekuensi dan menyebut hukum karma akan berlaku bagi pihak yang mendorong aksi tersebut. Ia juga mengingat kembali pengalamannya yang pernah mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden (Pilpres), namun tidak pernah memerintahkan pendukungnya untuk melakukan aksi anarkis.