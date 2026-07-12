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Peristiwa 12 Juli: Monas Dibuka untuk Umum hingga Prancis Juara Piala Dunia 1998

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 12 Juli: Monas Dibuka untuk Umum hingga Prancis Juara Piala Dunia 1998
Monas (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa atau sejarah penting terjadi setiap harinya, termasuk pada tanggal 12 Juli. Beberapa yang menarik untuk dibahas di antaranya Monumen Nasional (Monas) dibuka untuk umum dan Prancis juara Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 1998.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang dirangkum dari berbagai sumber:

1956 - Aktor kawakan Didi Petet lahir

Didi Widiatmoko atau yang biasa dikenal Didi Petet lahir di Surabaya pada 12 Juli 1956 dan meninggal di Tangerang Selatan pada Mei 2015.

Didi adalah seorang aktor di Indonesia. Ia telah membintangi banyak film dan teater. Ia telah memerankan berbagai tokoh mulai dari Emon dalam film Catatan si Boy, Kabayan dalam film Si Kabayan Saba Kota, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik.

Ia juga membuat sebuah kelompok pantomim yang bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.

Ketika dunia sinetron merebak seiring dengan semakin maraknya stasiun televisi di Tanah Air, Didi pun terjun ke sana. Film iklan tak ketinggalan dirambahnya pula. Bahkan, ia kemudian mendirikan sebuah production house.

Di samping itu, ia aktif pula dalam sejumlah pementasan teater, seminar tentang seni peran, dan tentu saja mengajar di IKJ.

 

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