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Peristiwa 30 Juni: Malam Pisau Panjang hingga Tragedi Hercules TNI AU di Medan

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 30 Juni: Malam Pisau Panjang hingga Tragedi Hercules TNI AU di Medan
Pesawat Hercules TNI AU Jatuh di Medan (foto: dok Okezone)
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JAKARTA - Berbagai peristiwa penting terjadi pada 30 Juni sepanjang sejarah. Sejumlah di antaranya menjadi catatan dunia dan masih dikenang hingga kini, mulai dari Peristiwa Tunguska, Malam Pisau Panjang di Jerman Nazi, hingga jatuhnya pesawat Hercules TNI AU di Medan yang menewaskan 143 orang.

Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada 30 Juni dari tahun ke tahun:

1. Peristiwa Tunguska

Ledakan dahsyat meluluhlantakkan wilayah Krai Krasnoyarsk, Rusia, pada 30 Juni 1908 sekitar pukul 07.14 waktu setempat. Peristiwa yang dikenal sebagai Peristiwa Tunguska atau Ledakan Tunguska itu hingga kini masih menjadi bahan perdebatan.

Banyak ahli menduga ledakan tersebut disebabkan oleh meteoroid atau komet besar yang meledak di atmosfer pada ketinggian sekitar 5 hingga 10 kilometer di atas permukaan Bumi.

2. Malam Pisau Panjang

Malam Pisau Panjang merupakan sebutan bagi aksi pembantaian atau pembersihan besar-besaran yang terjadi di Jerman Nazi pada 30 Juni hingga 2 Juli 1934. Operasi tersebut juga dikenal sebagai Operasi Kolibri.

Dalam operasi itu, rezim Partai Nazi (NSDAP) yang dipimpin Adolf Hitler mengeksekusi sekitar 90 orang dengan alasan politik. Sebagian besar korban merupakan anggota Sturmabteilung (SA) atau Pasukan Badai.

Hitler saat itu berselisih dengan pimpinan SA, Ernst Julius Röhm. Menurut Hitler, kebebasan SA dan kecenderungan anggotanya melakukan kekerasan jalanan berpotensi mengancam kekuasaannya.

Hitler juga ingin meredam kekhawatiran petinggi Reichswehr, militer Jerman, yang menentang keberadaan SA. Ernst Röhm bahkan disebut memiliki ambisi menggabungkan Reichswehr ke dalam SA di bawah kepemimpinannya.

Melalui operasi tersebut, Hitler juga menyingkirkan lawan-lawan politik di dalam rezimnya, termasuk kelompok yang dekat dengan Wakil Kanselir Franz von Papen.

 

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