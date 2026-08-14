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Peristiwa 14 Agustus: Jepang Menyerah kepada Sekutu, Indonesia Bersiap Merdeka

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 14 Agustus: Jepang Menyerah kepada Sekutu, Indonesia Bersiap Merdeka
Jepang menyerah pada sekutu (Foto: Wikipedia)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 14 Agustus. Salah satunya adalah ketika Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 1945, yang menjadi salah satu momentum penting menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Berikut sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada 14 Agustus, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber:

1945 - Jepang Menyerah Tanpa Syarat kepada Sekutu

Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah sebelumnya Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Jepang saat itu masih menduduki Indonesia. Kekalahan Jepang kemudian menciptakan situasi yang dimanfaatkan para pejuang Indonesia untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan yang akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945.

1947 - Pakistan Deklarasikan Kemerdekaan

Pada 14 Agustus 1947, Pakistan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Britania Raya. Pakistan kemudian menjadi salah satu negara anggota Persemakmuran. Tanggal 14 Agustus hingga kini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Pakistan.

 

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