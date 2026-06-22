Peristiwa 22 Juni: Selamat Ulang Tahun ke-499 Jakarta!

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 22 Juni. Salah satu lahirnya ibu kota negara, yakni DKI Jakarta. Perayaan hari ulang tahun (HUT) ibu kota selalu dilaksanakan tiap tanggal tersebut. Hari ini Jakarta tepat berusia 499 tahun.

Berikut Okezone paparkan sejarah hari lahir Jakarta sebagaimana dikutip dari Wikipedia, Senin (22/6/2026).

1527 - Kelahiran DKI Jakarta

Peringatan setiap 22 Juni bermula saat Wali Kota Jakarta periode 1953-1958 Sudiro kala itu menyadari pentingnya peringatan ulang tahun untuk kota Jakarta.

Namun, peringatan itu harus berbeda dengan peringatan berdirinya Batavia. Sudiri kemudian memanggil sejumlah ahli sejarah seperti Mohamad Yamin dan Dr. Sukanto serta wartawan senior Sudarjo Tjokrosiswoyo untuk meneliti kapan Jakarta didirikan oleh Fatahillah.

Dari sana Sudiro berkeyakinan bahwa tahunnya adalah pasti, yaitu 1527. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah hari, tanggal, dan bulan lahirnya Kota Jakarta.



Sukanto menyerahkan naskah berjudul 'Dari Jayakarta ke Jakarta'. Dia menduga bahwa 22 Juni 1527 adalah hari yang paling dekat pada kenyataan dibangunnya Kota Jayakarta oleh Fatahillah.

1527 - Fatahillah Usir Portugis

Fatahillah merupakan tokoh yang dikenal sebagai pengusir bangsa Portugis dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Nama Fatahillah pertama kali disebutkan oleh Joao de Barros seorang ahli sejarah bangsa Portugis dalam seri bukunya yang berjudul Decadas da Asia.

Di situ, ia melaporkan bahwa salah satu kapal brigantin sejenis kapal layar bertiang dua terdampar di pantai Sunda Kelapa telah diserang oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Falatehan atau Fatahillah dan semua penumpangnya yang adalah laskar Portugis dibunuh.