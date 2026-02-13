Sambut HUT Jakarta, Pramono Siapkan MTQ hingga Haul Ulama Betawi di Monas

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan dua rencana kegiatan dalam rangka menyambut HUT Jakarta, yakni penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) dan Haul Ulama Betawi.

Rencana tersebut disampaikan usai melaksanakan salat Subuh dan zikir berjemaah bersama para habaib dan alim ulama dari Majelis Silaturahmi Al-Munawwar di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pramono menyetujui agar MTQ kembali digelar secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi. Menurutnya, kegiatan tersebut akan membawa kebaikan bagi masyarakat luas.

“MTQ akan kita mulai dari tingkat kelurahan, naik ke kecamatan, kemudian ke kota/kabupaten, hingga provinsi. Saya yakin ini akan membawa kebaikan,” kata Pramono.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggelar Haul Ulama Betawi di Monumen Nasional (Monas) sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT DKI Jakarta.

“Selain itu, Haul Ulama Betawi juga akan kita selenggarakan secara bersama-sama di Monumen Nasional,” ujarnya.