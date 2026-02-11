Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Berharap Konser BTS Digelar di JIS Akhir Tahun Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |11:02 WIB
Pramono Berharap Konser BTS Digelar di JIS Akhir Tahun Ini
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan harapannya agar Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, dapat menjadi lokasi konser grup musik asal Korea Selatan, BTS, pada akhir tahun ini.

Harapan tersebut diungkapkan Pramono saat menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam mengembangkan serta mengintegrasikan moda transportasi menuju kawasan JIS.

"Saya berharap mudah-mudahan konser BTS tanggal 26–27 Desember bisa ada di JIS. Namanya juga harapan gubernur, enggak apa-apa juga dong," ujar Pramono dalam acara Townhall Meeting membahas isu dan solusi polusi udara di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Pramono menjelaskan, Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan konektivitas transportasi menuju JIS, salah satunya dengan menghubungkannya langsung ke kawasan Ancol. Langkah ini diyakini akan memudahkan mobilitas penonton saat digelar konser maupun pertandingan sepak bola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3200900//transjakarta_elektrik-LbSs_large.jpg
Perbanyak Armada, Pramono Targetkan 10 Ribu TransJakarta Elektrik pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200886//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-bDgT_large.jpg
Pemprov DKI Pastikan Ketersediaan Pangan Jakarta Aman Selama Ramadan hingga Idulfitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200862//gubernur_jakarta_pramono_anung-KIp7_large.jpg
Jelang Lebaran, Pramono Akan Tertibkan Manusia Gerobak dengan Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200858//pramono_anung-4YVg_large.jpg
Guru Diduga Lecehkan Siswi di Jaktim, Pramono: Tindak Setegas-tegasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200849//pramono_anung-KmsD_large.jpg
Pramono Bakal Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Pertengahan 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200490//pramono_anung-l3E7_large.jpg
Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung Rampung, Pramono Dorong Pusat Bangun Tanggul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement