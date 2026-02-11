Pramono Berharap Konser BTS Digelar di JIS Akhir Tahun Ini

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan harapannya agar Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, dapat menjadi lokasi konser grup musik asal Korea Selatan, BTS, pada akhir tahun ini.

Harapan tersebut diungkapkan Pramono saat menjelaskan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam mengembangkan serta mengintegrasikan moda transportasi menuju kawasan JIS.

"Saya berharap mudah-mudahan konser BTS tanggal 26–27 Desember bisa ada di JIS. Namanya juga harapan gubernur, enggak apa-apa juga dong," ujar Pramono dalam acara Townhall Meeting membahas isu dan solusi polusi udara di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Pramono menjelaskan, Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan konektivitas transportasi menuju JIS, salah satunya dengan menghubungkannya langsung ke kawasan Ancol. Langkah ini diyakini akan memudahkan mobilitas penonton saat digelar konser maupun pertandingan sepak bola.