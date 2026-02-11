Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perbanyak Armada, Pramono Targetkan 10 Ribu TransJakarta Elektrik pada 2030

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |05:51 WIB
Perbanyak Armada, Pramono Targetkan 10 Ribu TransJakarta Elektrik pada 2030
TransJakarta Elektrik. (Foto Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan akan terus menambah jumlah armada bus TransJakarta listrik. Hal ini dilakukan dalam rangka menurunkan emisi yang berasal dari sektor transportasi.

Pramono menyampaikan bahwa dirinya telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait elektrifikasi armada bus TransJakarta. Ia ingin jumlah armada terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Saat ini TransJakarta memiliki sekitar 500 bus listrik, dan kami menargetkan pada tahun 2030 jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 10 ribu bus listrik,” kata Pramono dalam acara Townhall Meeting membahas isu dan solusi mengatasi polusi udara yang digelar di M Bloc, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Ia meyakini peningkatan jumlah armada bus listrik akan secara signifikan menurunkan emisi dari sektor transportasi di Jakarta.

Di sisi lain, kata dia, Pemprov DKI Jakarta juga terus memperluas layanan rute bagi TransJakarta. Kebijakan ini diambil dengan tujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

 

