Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diiringi Tanjidor, Pramono dan Rano Karno Hadiri Malam Perayaan HUT ke-499 Jakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |20:24 WIB
Diiringi Tanjidor, Pramono dan Rano Karno Hadiri Malam Perayaan HUT ke-499 Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyapa warga pada acara HUT Ke-499 Jakarta di Bundaran HI.
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur, Rano Karno tampak hadir pada acara Malam Puncak Perayaan HUT ke-499 Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Sabtu, (27/6/2026) malam. Keduanya tiba sekitar pukul 19.30 WIB dengan diiringi musik tanjidor.

Kehadiran Pramono dan Rano sempat menjadi perhatian ribuan pengunjung yang telah memadati lokasi acara. Pramono juga menyempatkan diri menyapa warga yang berada di  lokasi dengan bersalaman maupun swafoto.

Setelahnya, mereka beranjak ke panggung tamu VIP yang berada di seberang panggung utama.

Selain malam ini, kemeriahan HUT Jakarta berlanjut pada Minggu (28/6/2026) melalui acara Jakarta Penuh Warna yang berlangsung pukul 06.00-10.00 WIB di kawasan Bundaran HI.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/338/3226906//kondisi_jalan_jenderal_sudirman_padat_imbas_penutupan_arah_bundaran_hi-TPoR_large.jpg
Pesta Rakyat HUT Ke-499 Jakarta Digelar di Bundaran HI, Ini Titik Kantong Parkir yang Sudah Disediakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226897//rekayasa_lalin-Lb64_large.jpg
Puncak HUT Ke-499 Jakarta: Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup, Ini Rute Alternatifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/338/3226882//lalu_lintas-mJ79_large.jpg
Jelang Puncak HUT Ke-499 Jakarta, Lalu Lintas di Bundaran HI Padat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/338/3226699//rekayasa_jalan-BgkH_large.jpg
Puncak HUT Ke-499 Jakarta Digelar Besok, Ini Rekayasa Lalin dan Lokasi Parkirnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/338/3226563//ilustrasi-xpCf_large.jpg
Puncak HUT ke-499 Jakarta Digelar di Bundaran HI Sabtu Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/43/3226106//pramono_anung-C5o4_large.jpg
Sediakan Ratusan Venue dan Transportasi Modern, Jakarta Siap Sokong PON 2028
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement