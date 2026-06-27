Diiringi Tanjidor, Pramono dan Rano Karno Hadiri Malam Perayaan HUT ke-499 Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyapa warga pada acara HUT Ke-499 Jakarta di Bundaran HI.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur, Rano Karno tampak hadir pada acara Malam Puncak Perayaan HUT ke-499 Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada Sabtu, (27/6/2026) malam. Keduanya tiba sekitar pukul 19.30 WIB dengan diiringi musik tanjidor.

Kehadiran Pramono dan Rano sempat menjadi perhatian ribuan pengunjung yang telah memadati lokasi acara. Pramono juga menyempatkan diri menyapa warga yang berada di lokasi dengan bersalaman maupun swafoto.

Setelahnya, mereka beranjak ke panggung tamu VIP yang berada di seberang panggung utama.

Selain malam ini, kemeriahan HUT Jakarta berlanjut pada Minggu (28/6/2026) melalui acara Jakarta Penuh Warna yang berlangsung pukul 06.00-10.00 WIB di kawasan Bundaran HI.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.