Pesta Rakyat HUT Ke-499 Jakarta Digelar di Bundaran HI, Ini Titik Kantong Parkir yang Sudah Disediakan

JAKARTA - Pemprov Jakarta menggelar pesta rakyat di kawasan Bundaran HI sebagai bagian dari perayaan HUT ke-499 Jakarta pada Sabtu (27/6/2026). Dishub Jakarta pun telah menyediakan kantong parkir bagi masyarakat yang hendak mengikuti gelaran pesta rakyat tersebut.

Melalui akun resmi media sosialnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menginformasikan pada warga Jakarta yang ingin mengikuti kegiatan di Bundaran HI bahwa mereka dilarang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Warga diharuskan menggunakan lokasi kantong parkir yang telah disediakan. Terdapat 21 titik lokasi kantong parkir di sekitar lokasi kegiatan dengan Satuan Ruang Parkir (SRP) sebanyak 8.186 SRP sepeda motor, 12.295 SRP mobil, dan 97 SRP bus.

Adapun titik lokasi kantong parkir tersebut, yakni di Pelataran Parkir IRTI Monas, Lemhannas, Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom STO Gambir, Kementerian BUMN, Menara Danareksa, Gedung Indosat, Kementerian Pariwisata, Wisma Mandiri, TPE Sabang, dan Djakarta Theater. Lalu, Gedung Sarinah, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Wisma Nusantara, Mandarin Oriental Hotel, The City Tower, Taman Menteng, Gedung BNI 46, Wisma 46 Outdoor, dan Gedung Wisma 46.

Dishub Jakarta juga memberitahukan, operasional Bus Transjakarta yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan akan dilakukan perubahan pola operasi dan modifikasi lintasan bersifat situasional selama kegiatan Perayaan Malam Puncak HUT Ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta berlangsung sejak pukul 15.00-22.00 WIB. Misalnya rute Blok M-Kota dilakukan modifikasi via Koridor 13 dan Koridor 9, rute Ragunan-Balai Kota via Semanggi dilakukan perpendekan lintasan sampai Semanggi.

Rute Pasar Minggu-Tanah Abang beroperasi via Slipi, rute Stasiun Palmerah-Transport Hub Dukuh Atas dilakukan perpendekan lintasan sampai Gerbang Pemuda. Sedangkan rute Ragunan-Balai Kota via Kuningan, rute Tanah Abang-Blok M, dan rute Senen-Blok M tidak beroperasi selama kegiatan.

Dibelakukan tarif khusus layanan angkutan umum sebesar Rp1,00 (satu rupiah) bagi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta serta tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi layanan Mikrotrans, Transjakarta Cares, serta Layanan Gratis bagi masyarakat tertentu lainnya pada tanggal 27-28 Juni 2026 mulai pukul 00.00-23.59 WIB. Masyarakat yang akan menghadiri kegiatan pun diimbau untuk menggunakan moda transportasi umum menuju lokasi kegiatan sesuai dengan pelayanan jam operasional agar lebih memudahkan.