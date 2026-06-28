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Sejumlah Hotel di Bundaran HI akan Terhubung di Bawah Tanah

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |08:21 WIB
Sejumlah Hotel di Bundaran HI akan Terhubung di Bawah Tanah
Sejumlah Hotel di Bundaran HI akan Terhubung di Bawah Tanah/Okezone
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JAKARTA - Sejumlah hotel di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal itu sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit (MRT).

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu (27/6/2026).

"Termasuk di tempat ini, pasti Saudara-saudara tidak membayangkan yang namanya Grand Hyatt dengan Pullman, dengan Mandarin, dengan Kempinski, sekarang di bawahnya sudah kita hubungkan, nanti akan masuk ke MRT," kata Pramono.

Pramono menjelaskan, jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah.

"Nanti akan masuk ke MRT sehingga tidak ada lagi orang yang menyeberang di permukaan. Tidak ada lagi orang yang menyeberang," ujarnya.

 

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