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Antisipasi Kebakaran, Pramono Minta Seluruh RW di Jakarta Miliki Apar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |22:30 WIB
Antisipasi Kebakaran, Pramono Minta Seluruh RW di Jakarta Miliki Apar
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta anak buahnya untuk menyediakan alat pemadam api ringan (Apar) di setiap rukun warga (RW) yang ada di Ibu Kota. Hal ini untuk penanganan awal ketika terjadi kebakaran.

"Kemarin dalam rapat paripurna secara khusus saya sudah meminta untuk antisipasi yang pertama seluruh RW harus punya APAR," kata Pramono di Jakarta Pusat, Minggu (9/8/2026).

Menghadapi kemarau panjang ini, ia menilai potensi kebakaran akan menjadi lebih besar. Sehingga dibutuhkan langkah preventif agar mencegah api meluas.

"Yang kedua tindakan preventif harus dilakukan terutama kebakaran di Jakarta kalau yang sebelumnya rata-rata karena kekeringan, kedua karena korsleting," katanya.

Sebelumnya, Pramono juga menyampaikan telah menerima hasil laporan dari BNPB dan BMKG mengenai prediksi cuaca kemarau yang akan terjadi hingga Oktober. Puncak El Nino tahun ini menurutnya lebih panjang ketimbang data pada 2023.

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