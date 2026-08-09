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Gedung Bapenda Kebakaran, Pegawai Dialihkan WFH atau Sudin Terkait

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |14:16 WIB
Gedung Bapenda Kebakaran, Pegawai Dialihkan WFH atau Sudin Terkait
Gedung Bapenda kebakaran (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau langsung gedung Dinas Teknis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/8/2026). Diketahui, gedung ini terbakar pada Jumat 7 Agustus 2026 malam.

Kebakaran yang menghanguskan sebagian lantai 11 hingga 16 membuat pegawai tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan di gedung tersebut. Sebab itu, Pemprov DKI Jakarta pun mengalihkan para pegawai ke kantor Suku Dinas (Sudin) terkait ataupun work from home (WFH).

"Pak gub sudah mengarahkan yang yang memang belum ada itu bisa di-WFH dulu atau bisa di-split di beberapa Sudin," ucap Rano, Minggu (9/8/2026).

Adapun mengenai penyebab dan kondisi pascakebakaran, Pemprov DKI Jakarta menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan polisi. "Sebetulnya kalau kondisi dalam kita tunggu saja ya kita tunggu dari polisi aja," ucapnya.

Sebelumnya, polisi membenarkan informasi mengenai adanya pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung di Gedung Bapenda DKI Jakarta sebelum kebakaran melanda pada Jumat, 7 Agustus 2026 malam.

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