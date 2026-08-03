Gedung di PIK 2 Kebakaran, 3 WN China Berhasil Dievakuasi saat Terjebak Kepulan Asap

JAKARTA - Gedung yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, kebakaran. Tiga warga negara asing (WNA) asal China dievakuasi dari lokasi kebakaran.

Komandan Pemadam Kebakaran (Damkar) Pos Kosambi, Ahmad Husni, menjelaskan tiga WN asal China tersebut dievakuasi setelah terjebak asap. “Tiga WNA asal China (dievakuasi). Kejebak asap,” kata Husni, Senin (3/8/2026).

Husni menjelaskan, kebakaran tersebut terjadi di salah satu gedung di kawasan Day Night District (DND) PIK 2, Kabupaten Tangerang. Ia menuturkan, gedung yang terbakar tersebut belum selesai dibangun sepenuhnya.

“Ini kan gedung belum jadi ya, masih, masih pembangunan. Jadi yang terpapar ini ruangan-ruangan peruntukan gedung Space One ya, perencanaannya ke depan buat hiburan gitu, karaoke segala macam gitu,” ujarnya.

“Nah, di dalamnya itu kan banyak ruangan-ruangan peruntukan karaoke, kedap suara gitu. Jadi gedung ini kan memang didesain untuk dindingnya itu dari lapisan glasswool itu ya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, petugas pemadam masih berada di lokasi. Saat ini, lanjut dia, situasi masih dalam proses pendinginan. “Kita untuk situasi saat ini ya masih proses pendinginan aja di dalam. Kendalanya kan di sini yang pertama gelap, yang keduanya panas. Makanya kita masih berusaha ini ngeluarin supaya asap itu keluar gitu,” ungkapnya.

Sementara itu, peristiwa kebakaran ini viral di media sosial. Dari video yang beredar, tampak kepulan asap hitam membumbung tinggi.

(Arief Setyadi )

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