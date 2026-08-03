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Kebakaran KM Mutiara Sentosa, Menko AHY: Pemerintah Segera Investigasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |09:25 WIB
Kebakaran KM Mutiara Sentosa, Menko AHY: Pemerintah Segera Investigasi
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY (foto: dok ist)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah akan segera melakukan investigasi terkait insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa di perairan utara Madura. Langkah tersebut dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran.

"Investigasi akan dilakukan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan butuh waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya," kata AHY dalam keterangan tertulis yang dikutip, Senin (3/8/2026).

AHY turut menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut. Ia berharap seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik selama proses evakuasi dan pemulihan.

Menurut AHY, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama tim Search and Rescue (SAR) masih terus melakukan verifikasi data penumpang serta memastikan seluruh proses evakuasi berjalan optimal.

"Secara umum, pertama Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, masih terus memastikan verifikasi data penumpang kapal hasil evakuasi bersama, bekerja sama dengan tim SAR, kemudian kapal-kapal patroli," ujarnya.

 

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