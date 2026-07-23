Kapal Milik Basarnas Hangus Terbakar di Muara Baru

JAKARTA - Kebakaran melanda kapal yang diduga milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) di Jalan Tuna Raya, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu 22 Juli 2026 malam.

Berdasarkan keterangan Command Centre Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, laporan kebakaran diterima pada pukul 19.58 WIB.

"Objek yang terbakar adalah kapal. Laporan kebakaran diterima pada pukul 19.58 WIB dari masyarakat," demikian keterangan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas tiba di lokasi pada pukul 20.01 WIB. Proses pemadaman dimulai pukul 20.03 WIB, kemudian pada pukul 20.44 WIB api berhasil dilokalisasi dan memasuki tahap pendinginan.

"Proses penanganan kebakaran kapal selesai pada pukul 22.23 WIB," ujarnya.