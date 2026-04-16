Helikopter PK-CFX Hilang Kontak di Kalbar, Ini Daftar Penumpangnya

JAKARTA – Sebuah helikopter dengan registrasi PK-CFX dilaporkan hilang kontak (lost contact) di wilayah Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, pada Kamis (16/4/2026).

Informasi tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Pontianak dari pihak AirNav pada pukul 10.40 WIB. Helikopter diketahui kehilangan kontak pada pukul 08.39 WIB.

Helikopter tersebut dilaporkan membawa total delapan orang, terdiri dari dua kru dan enam penumpang.

Dari data yang dihimpun, dua kru yang berada di dalam helikopter tersebut yakni pilot (pilot in command/PIC) Capt. Marindra W. dan engineer on board (EOB) Harun Arasyid.

Sementara itu, enam penumpang yang turut berada di dalam helikopter telah teridentifikasi, yakni Patrick K, Victor T, Charles L, Joko C, Fauzie O, dan Sugito.