8 Jasad Korban Helikopter Jatuh di Sekadau Berhasil Dievakuasi, Operasi SAR Resmi Ditutup!

JAKARTA - Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap Helikopter PK-CFX yang jatuh di wilayah Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat resmi dihentikan. Hal ini setelah tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak, I Made Junetra, Jumat (17/4/2026).

"Seluruh korban telah ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Kami turut berduka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan," kata Junetra.

Lebih jauh dia menjelaskan, para korban dievakuasi menuju RS Bhayangkara Polda Kalbar. Awalnya, Helikopter Super Puma bergerak menuju lokasi penjemputan jenazah di Kompi 642 Sanggau.

Dari sana, Helikopter Super Puma kemudian menuju Lanud Supadio Pontianak. Kemudian, para korban dibawa ke RS Bhayangkara Polda Kalabar menggunakan delapan unit ambulans.